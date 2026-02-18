Ankara 2 No'lu Barosu'ndan Adalet Bakanı Gürlek'e Ziyaret

(ANKARA) - Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Gürlek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimini Bakanlığımızda ağırladık. Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini güven ve saygınlık içinde sürdürebilmelerine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Barolarımızın görüş ve önerilerine önem vermeyi sürdürecek; savunmanın etkinliğini artıracak çalışmaları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Baro Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA