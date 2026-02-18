Haberler

Ankara 2 No'lu Barosu'ndan Adalet Bakanı Gürlek'e Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek avukatların mesleki faaliyetleri için alınabilecek önlemleri ele aldı.

(ANKARA) - Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Gürlek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimini Bakanlığımızda ağırladık. Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini güven ve saygınlık içinde sürdürebilmelerine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Barolarımızın görüş ve önerilerine önem vermeyi sürdürecek; savunmanın etkinliğini artıracak çalışmaları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Baro Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı