Ayaşlı besicinin cüce keçi çiftliği büyüdü

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde besici Erdinç Kızılçelik (39), 2 cüce keçiyle kurduğu çiftlikte 90 başlık sürüye ulaştı.

Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı bölgesinde yaşayan besici Erdinç Kızılçelik, 2 yıl önce hobi amacıyla beslemek için 2 tane Nijerya cinsi cüce keçi aldı. Kızılçelik, 2 yılda üretimini büyüterek 90 anaç keçiye ulaştı. Çiftliğini cüce keçilerin yanı sıra midilli, eşek ve tavuklarla renklendiren Erdinç Kızılçelik, ziyaretçiler için çardak ve çocuk parkı da oluşturdu. Cüce keçiler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

'KEÇİLERİ SÜS AMAÇLI ALIYORLAR'

Kızılçelik, besici olduğu için sürekli hayvanlarla uğraştığını ve hobi olarak farklı bir tür beslemek istediğini belirterek, "Arkadaşlarımızın da önerisiyle cüce keçide karar kıldık. Nasıl bakılır, nasıl beslenir araştırdık. Büyükbaş hayvanlarla daha önce ilgilendiğimiz için hayvan bakımına da yabancı değildik. İki tane ile başladık. Sonrasında 90'a yakın anaç keçiye ulaştık. Bu yıl da yaklaşık 150 yavru keçiyi insanlara sahiplendirdik. Bu keçiler genellikle et ve süt amacıyla beslenmiyor. Et verimi ve süt verimi bu hayvanlarda kesinlikle yok. Bu hayvanların sütü yavrularına yetecek kadar. Bu nedenle süt verimi elde edemiyoruz. Et de aynı şekilde olmuyor. Bunları alanlar genellikle villası, bahçesi veya restoranı olan kişiler. Daha çok süs amaçlı alıyorlar" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAYI SEVİYORUZ'

Çiftliğe gelen çocukların keçilere yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Erdinç Kızılçelik, "İnsanların tepkileri çok güzel. Çocuklarıyla gelip keçileri seviyorlar. Hayvanları ilk defa gören, keçilere ilk defa dokunan insanlar var. Cüce keçi olması da daha fazla merak uyandırıyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı seviyoruz. Gayet güzel ve olumlu sonuçlar alıyoruz. İnsanlar da memnun ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

'İKİZ VE ÜÇÜZ DOĞUMLAR SIK'

Cüce keçilerin gebelik süresinin yaklaşık 150-155 gün olduğunu aktaran Kızılçelik, "Doğumlarda genellikle ikiz ve üçüz yavru alıyoruz. Nadiren tek yavru da oluyor. Doğumda 700 gramlık yavru keçi bile gördük. Doğduktan sonra hemen anne sütünü almaları gerekiyor. Almadıkları takdirde sağlıklı bir hayvana ulaşamıyoruz. Büyütemediğimiz, kaybettiğimiz yavrularımız da oluyor. Onlara çok üzülüyoruz. Yetişkin cüce keçilerin boyları yaklaşık 40-45 santimetreye ulaşıyor. Oldukça küçük hayvanlar. Diğer keçilerle kıyasladığımızda yaklaşık yarı boyundalar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı