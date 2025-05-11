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Ankara'da 3.6 Milyon Araç Denetlendi, 498 Bin İşlem Yapıldı

Ankara'da 3.6 Milyon Araç Denetlendi, 498 Bin İşlem Yapıldı
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Ankara'da 1-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi. Bu süreçte, 498 bin 666 araca ve sürücüye çeşitli işlemler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyum sağlamak olarak açıklandı. Çeşitli alanlarda yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Ankara-1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi, 498 bin 666 araca-sürücüye işlem yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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