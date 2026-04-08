Anka Haber Ajansı 8 Nisan Çarşamba Gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

09.30 - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin, Sosyal Demokrasi Derneği ile düzenlediği "Dokuz Umde'den Sosyal Demokrat Programa" başlıklı etkinliğin açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek.(İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde görüşecek. Özel, İstanbul Roman Dernekleri Buluşması ile İBB Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - 15.? ?Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nin basın lansmanı, Arkas Sanat Alaçatı'da yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Eğitim Sendikaları, Yenimahalle Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin uğradığı fiziksel şiddet nedeniyle lisenin önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

12.00 - DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve DİSK, İstanbul Koordinasyon Merkezi'nde, 1 Mayıs İşçi Bayramı programını açıklayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

16.34 - Yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün cenazesi, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın iki haftalık ateşkes açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. (İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam

Akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis! Son sözü bu oldu

229 kilometre hız! 21 yıl hapis cezası alan sürücünün son sözü bu oldu
İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti
Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz