Günün Gündemi: Ankara'da Yoğun Diplomasi ve Siyasi Takvim
Bugün Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısı, TÜİK AR-GE bütçe verileri, siyasi parti liderlerinin açıklamaları ve Adalet Bakanı'nın Uğur Mumcu ailesiyle görüşmesi gibi önemli etkinlikler yer alıyor. TBMM'de Çocuk Koruma Kanunu görüşmeleri sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek. Akşam ise Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove ile karşılaşacak.
10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)
10.00 - TÜİK, "merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar" bültenini açıklayacak.(ANKARA)
11.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, er şehit yakınları ve er gazilerin Güvenpark'taki eylemine destek ziyaretinde bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
11.30 - Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.(ANKARA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek.(ANKARA)
20.00 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşı karşıya gelecek.(HRADEC KRALOVE)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...