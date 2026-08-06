Haberler

Günün Gündemi: Ankara'da Yoğun Diplomasi ve Siyasi Takvim

Günün Gündemi: Ankara'da Yoğun Diplomasi ve Siyasi Takvim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısı, TÜİK AR-GE bütçe verileri, siyasi parti liderlerinin açıklamaları ve Adalet Bakanı'nın Uğur Mumcu ailesiyle görüşmesi gibi önemli etkinlikler yer alıyor. TBMM'de Çocuk Koruma Kanunu görüşmeleri sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek. Akşam ise Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove ile karşılaşacak.

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, "merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar" bültenini açıklayacak.(ANKARA)

11.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, er şehit yakınları ve er gazilerin Güvenpark'taki eylemine destek ziyaretinde bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.30 - Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ailesi ile görüşecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.(ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek.(ANKARA)

20.00 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşı karşıya gelecek.(HRADEC KRALOVE)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, yardım edin
Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest

Film setindeki sevgilisini ziyaret etti! Götürdüğü şey çok konuşuldu
Serenay Sarıkaya aynı evin parasını iki kez ödedi

Serenay Sarıkaya'nın dikkatsizliği pahalıya patlıyordu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Türkiye'den! 8 katlı apartmanın 7. katında...

Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı