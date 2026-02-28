Haberler

CHP ve İYİ Parti'den önemli etkinlikler

Güncelleme:
ANKA Haber Ajansı 28 Şubat Cumartesi gündemi

11.00 - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gündemdeki gelişmelere ilişkin basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. Özel, İstanbul'da Yeniden Refah Partisi'nin iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / BURDUR-İSTANBUL)

14.00 - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Farklılıklar Değil, Haklar Konuşulsun" başlıklı panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.00 - Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, 15. ölüm yıl dönümünde Yeniden Refah Partisi'nin düzenleyeceği programla anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.56 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halil Ağa Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / AFYONKARAHİSAR)

19.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

13.30 - 20.00 - 16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor, Kocaelispor-Beşiktaş ve Göztepe-ikas Eyüpspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.(İSTANBUL - KOCAELİ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA
