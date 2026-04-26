Anka Haber Ajansı 26 Nisan Pazar Gündemi
ANKA Haber Ajansı 26 Nisan Pazar gündemi
11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana İl Örgütünün 5. Olağan Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ADANA)
12.00 - 16.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da "Mesir Korteji ve Mesir Saçım Töreni"ne katılacak. Özel, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eyleminde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MANİSA - SAKARYA)
14.30 - CHP İstanbul İl Örgütü ve STK Kuruluşları Komisyonu'nun düzenlediği Batı Karadeniz Hemşehri Buluşması'nda CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Bihlun Tamaylıgil ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
- Doruk Madencilik işçilerinin haklarını almak için Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları eylem takip ediliyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
14.30 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor ve Galatasaray - Fenerbahçe maçları oynanacak. (ANKARA - İSTANBUL)
- Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacakları derbi öncesinde stad çevresinde yaşananlar takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)