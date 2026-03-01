Haberler

Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener Hakkındaki Gözaltı Kararı Üzerine Emniyete Gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, İncirlik Hava Üssü görüntüleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltı kararı verildi.

(ANKARA) - ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma üzerine hakkında verilen gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Emniyet görevlileri tarafından Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Şener, Adana'dan gelen polis ekibine teslim edilecek.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü çevresinden ANKA Haber Ajansı tarafından dün yayımlanan görüntülerin ardından Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında Koza TV'den 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık daha sonra 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin yazı gönderdi.

Bu gelişmelerin ardından Şener, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hakkındaki gözaltı kararının yerine getirilmesini istedi. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Şener, Adana'dan gelen polis ekiplerine teslim edilecek.

Kaynak: ANKA
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda havalimanı da vuruldu
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı