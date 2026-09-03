Bolu Gerede'de Anız Yangını Ormana Sıçradı: Havadan ve Karadan Müdahale

BOLU'nun Gerede ilçesinde tarlada çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gerede ilçesine bağlı Karapazar köyünde bir tarlada saat 16.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı