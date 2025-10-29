Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

ANITKABİR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Her yaştan binlerce kişi, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelenler dua okuyup, karanfil bıraktı. Ziyaretçiler, Anıtkabir'in çeşitli bölgelerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Almanya'dan geldiğini belirten Nurhayat Bayram, "Biz bugünü yaşayabilmek için Hamburg'dan geldik. Çok duygulandım. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Atam bize bugünü hediye etti. Biz Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

'SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA'

Şahabettin Yaman ise "Bugün için ailemle birlikle Sakarya'dan geldik. Bugün Ata'mızı ziyaret edeceğiz. Sevinç ve hüzün bir arada. Ata'mız bize özgürlüğümüzü verdi. En çok da kadınlarımıza hak ve özgürlüklerini verdi; bu dünyada ilktir. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.