Ani fren yapan kamyonun üzerinden kayan inşaat demirleri, otomobile saplandı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, şoförünün ani fren yaptığı kamyonun taşıdığı inşaat demirleri, kayarak önündeki otomobile saplandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, şoförünün ani fren yaptığı kamyonun taşıdığı inşaat demirleri, kayarak önündeki otomobile saplandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamener Bulvarı'ndaki Kuğukent Kavşağı'nda meydana geldi. A.H.A., kullandığı 55 GM 378 plakalı inşaat demiri yüklü kamyonla kırmızı ışığa geldiğinde ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki istiflenmiş haldeki bulunan inşaat demirleri, sarsıntıyla birlikte öne doğru kaydı. Demirler, A.Y. yönetimindeki 52 ABB 650 plakalı otomobilin arka camından içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, içindekiler yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
