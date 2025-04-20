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Angelina Jolie, Gazze'ye Destek Paylaşımıyla Dikkat Çekti

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ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Gazze'deki insani durumu eleştirerek Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) paylaştığı gönderiyi sosyal medya üzerinden destekledi. Jolie, Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı ve dünyanın bu duruma tepkisiz kalmamasını istedi.

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) " Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü." içerikli gönderisini paylaştı.

Jolie, Instagram hesabının "hikaye" kısmından, MSF'nin gönderisini paylaşarak Gazze'ye desteğini yineledi.

MSF'nin gönderisinde, " Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü." ifadesi kullanılırken, konuya ilişkin hazırlanan raporun detayları paylaşıldı.

İsrail ordusunun, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz yoluyla saldırılarını genişleterek yeniden başlattığı vurgulanan raporda, "İnsanlar zorla yerinden edilirken ve temel yardımlar kasıtlı olarak engellenirken, Filistinlilerin hayatları bir kez daha sistematik şekilde yok ediliyor." ifadesi yer aldı.

Raporda, İsrail'in ölümcül saldırılarının, Gazze'deki insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğine karşı açık tehdit oluşturduğu belirtildi.

İsrailli yetkililere, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ve ölümcül kuşatmayı acilen kaldırma ve Filistinlilerin, insani yardım ve sağlık personelinin hayatlarını koruma çağrısı yapılan raporda, ateşkesin yeniden sağlanması temenni edildi.

Jolie'den Gazze paylaşımı

Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sosyal medya platformu Instagram'da 1 Kasım 2023'te yaptığı paylaşımında, "Bu, Gazze'de kaçacak yeri olmayan hapsolmuş nüfusun kasten bombalanmasıdır. Gazze, yaklaşık 20 yıldır bir açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de çocukların ve ailelerin öldürülmesine dikkati çeken Jolie, "Milyonlarca Filistinli sivil, çocuk, kadın ve aileler, dünya izlerken ve birçok hükümetin aktif desteğiyle uluslararası hukuka karşı gıdadan, ilaçtan ve insani yardımdan mahrum bırakılarak, topluca cezalandırılıyor ve insanlık dışı muamele görüyor." ifadelerine yer vermişti.

Angelina Jolie, paylaşımında "insani ateşkes talep etmeyi reddederek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin taraflara ateşkesi dayatmasına engel olarak dünya liderlerinin de bu suçlara ortak olduğunu vurgulamıştı.

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Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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