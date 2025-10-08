ANFİDAP, İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırısını Protesto Etti

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki Vicdan gemisine saldırısını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan grup, "Özgür Filistin için İsrail'e tam ambargo" ve "İnsanlığın umudu Özgürlük Filosu'na saldırılar kabul edilemez" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hüseyin Yavuz Öztürk, İsrail'in, Gazze'ye tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırılarının yanında insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı bir silah olarak kullandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen İsrail'in hukuku tanımadığını dile getiren Öztürk, "Ne yazık ki, bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Uluslararası mekanizmalar ve kuruluşlar, askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip devletler, olanları seyrediyor ve etkisiz kınama açıklamaları yapıyorlar. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri, İsrail'e somut ve etkili bir şekilde karşı durulmasını bekliyor çünkü İsrail, sadece güçten anlar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlar ve devletler tarafından İsrail'in zulümlerine karşı bir an önce somut adımlar atılması gerektiğini belirten Öztürk, "Özgürlük Filosu'ndaki ve Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimize yapılanlar ortadır. Özgürlük Filosu'ndaki aktivistleri ve Sumud direnişçilerini selamlıyoruz." dedi.

Dünyadaki tüm devletlerin ve sistemlerin siyonizme teslim olduğunu söyleyen Küresel Sumud Filosu aktivisti Zeynel Abidin Özkan da "Bu teslimiyet devam ettiği sürece dünyada Gazze'deki gibi kan ve gözyaşı eksik olmayacak. Gazze bitecek, başka bir coğrafyada bu azgınlıklarını devam ettirmeyi sürdürecekler." diye konuştu.

Özkan, İsrail'e ambargo uygulanması gerektiğini savundu.

Grup, açıklamaların ardından bir süre daha slogan atıp alandan ayrıldı.