Anayasa Mahkemesi'nin Hayvanları Koruma Kanunu Kararı Protesto Edildi

Anayasa Mahkemesinin (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini reddetmesi, protesto edildi.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin iptal istemini görüşerek, talebin reddine hükmetti.

Kararın ardından bir grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak AYM yerleşkesine girmeye çalıştı. Polis ekipleri, grubun yerleşkeye girişine izin vermedi. Bunun üzerine gruptaki bazı kişiler, yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. ???????

Polisin müdahalesiyle yolun karşısına geçen göstericiler, Yüksek Mahkemenin kararına slogan atarak tepki gösterdi ve eylemlerine bir süre daha devam etti.