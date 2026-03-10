Aym'den Sağlık Çalışanlarının Nöbet Ücretlerine Sınırlama Getiren Düzenlemeye İptal

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, sağlık çalışanlarına, haftalık çalışma süreci dışında, izin suretiyle karşılanamayan nöbetleri için aile ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılamayacağına ilişkin hükmünün iptaline karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, nöbet ücretinin ödenmesi talepli başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırılığını öne sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda 657 sayılı kanundaki kuralı Anayasa'nın "Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesine aykırı bularak iptaline hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin kararında, iptali istenen düzenlemenin aile ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ise 130 saatten fazla süreyle tutulan nöbetler için ödeme yapılmayacağına ilişkin olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İtiraz konusu kuralla, çeşitli sağlık kuruluşları itibarıyla ancak belirli saatlere kadar tutulan nöbetler bakımından ücret ödeneceği, bu sürelerin üzerinde nöbet tutulmasının gerekli olması durumunda ücret ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu haliyle kuralın Anayasa'nın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 18. maddesine aykırıdır, iptali gerekir."

Kaynak: ANKA