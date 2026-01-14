Haberler

Aym, CHP'nin "Cumhuriyetçi Millet Partisi" Başvurusunu Reddetti

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Cumhuriyetçi Millet Partisi' isminin karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle yaptığı parti kaydından silinmesi talebini oyçokluğu ile reddetti. Kararda, partinin kayıtlı olmadığı için isim ve amblem benzerliğine ilişkin talebin incelenemeyeceği belirtildi.

(ANKARA) – Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "Cumhuriyetçi Millet Partisi"nin isim ve ambleminin karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle parti kaydından silinmesi talebini oyçokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), "Cumhuriyetçi Millet Partisi"nin isim ve ambleminin başka bir partiyle karıştırılacak derecede benzer olduğu gerekçesiyle siyasi parti kaydından silinmesi talebiyle yaptığı başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AYM'nin 8 Ekim 2025 tarihli kararında, siyasi partilerin isim ve amblemlerine ilişkin incelemenin öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutulan siyasi parti kayıtları üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

Kararda, başvuruya konu partinin, başvuru tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde siyasi parti kaydının bulunmadığı, bu nedenle isim ve amblem benzerliğine ilişkin talebin esasının incelenemeyeceği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi, bu durumun, söz konusu partinin ileride siyasi parti siciline kaydolması halinde, aynı taleple yeniden başvuru yapılmasına engel oluşturmadığını da kayda geçirdi.

Karar, bir karşı oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
