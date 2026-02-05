Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Beraberindeki Heyetten İspanya'ya Çalışma Ziyareti

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, anayasa yargısı alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 3–4 Şubat 2026 tarihlerinde İspanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İspanya Anayasa Mahkemesi ve İspanya Yüksek Mahkemesinde çalışma oturumları düzenlenerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesi başkanvekilleri, üyeleri ve Genel Sekreter Murat Azaklı'nın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti.

Heyetin ilk durağı İspanya Anayasa Mahkemesi oldu. Başkan Kadir Özkaya'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından başlayan çalışma oturumlarında, anayasa yargısı, bireysel başvuru mekanizmaları ve temel hakların korunmasına ilişkin karşılıklı sunumlar yapıldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Cándido Conde-Pumpido Tourón, iki mahkemenin aynı Avrupa anayasal geleneğini paylaştığını vurgulayarak, amparo başvurusu ile Türkiye'deki bireysel başvuru sisteminin temel hakların korunmasında merkezi rol oynadığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ise bireysel başvurunun Türk hukuk sisteminde etkili bir hak arama yolu haline geldiğini belirterek, "Mahkememiz bireysel başvuruda çok başarılı bir sınav vermiştir. Zengin bir içtihat birikimine sahibiz" dedi. Özkaya, ihlal kararlarının asıl öneminin objektif etkisinin hayata geçirilmesinde yattığını vurguladı.

Ziyaretin ikinci gününde Anayasa Mahkemesi heyeti, İspanya Yüksek Mahkemesini ziyaret etti. Çalışma oturumlarında yüksek yargının rolü, iç hukuk yolları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilişkiler ele alındı.

Heyet, İspanya temasları kapsamında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile de bir araya geldi.