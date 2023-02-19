Anaokulu öğrencilerinden duygulandıran mektup

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'gezici kütüphane'si ile deprem bölgesine kitap ve oyuncak gönderen anaokulu öğrencilerinin mektubu, okuyanları duygulandırdı. Minik öğrenciler mektuplarında, "Dileriz yaralarınızı sarabilir, dileriz yarınlarınıza yeniden umut olabiliriz. Uzaktan tüm sevgilerimizi ve iyi dileklerimizi minicik kalplerimizin sıcaklığı ile sizlere iletmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce deprem bölgesinde afetzede çocuklara yönelik 'gezici kütüphane' hizmeti verilmeye başlandı. Gezici kütüphanelerde çocuklar için boyama ve hikaye kitapları, öğrenme tabanlı oyunlar, resim çalışmaları, çocuk sineması ve yüz boyama etkinlikleri yer aldı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, depremin çocuklar üzerinde bıraktığı izleri silebilmek için Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Ayrıca çocukların psikososyal durumlarının düzeltilmesine yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Depremzede çocuklarımızın psikolojilerini düzeltebilmek adına etkinliklerde kullanılacak çocuk kitaplarının toplanmasıyla ilgili bir çağrıda bulunduk. İstanbul ve Ankara'daki yayınevleri büyük bir coşkuyla katılım gösterdiler. Biz de burada kitapları yaş grupları ve içeriklerine göre tasnifleyerek, depremin yaşandığı illere gönderdiğimiz 'gezici kütüphanelerimizle depremden etkilenen çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Minik öğrenciler mektuplarında, "Sevgili kardeşlerimiz, okulumuz öğrencilerinin el birliği ile hazırlayıp paketlediği bu minik malzemeleri tüm sevgimizle sizlere gönderiyoruz. Dileriz yaralarınızı sarabilir, dileriz yarınlarınıza yeniden umut olabiliriz. Uzaktan tüm sevgilerimizi ve iyi dileklerimizi minicik kalplerimizin sıcaklığı ile sizlere iletmek istiyoruz. Geçmiş olsun hepimize" ifadelerine yer verdi. Öğrencilerin mektubunun yer aldığı kitap ve oyuncaklar, 'gezici kütüphane' ile bölgeye gönderildi.