Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Tokat'ın Pazar ilçesine anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Mahperi Hatun Anaokulu'nda düzenlenen törene Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ve protokol üyeleri katıldı

Pasta kesimiyle devam eden etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve aileleriyle birlikte oluşturdukları Türk bayrağı sergisi ilgi gördü.

Teke, "Başta özverili öğretmenlerimiz olmak üzere, destekleriyle yanımızda olan tüm velilerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza gönülden teşekkür ederiz." dedi.