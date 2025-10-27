Haberler

Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Güncelleme:
Tokat'ın Pazar ilçesindeki Mahperi Hatun Anaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Törene katılan protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve düzenlenen Türk bayrağı sergisi ile etkinliğe renk kattı.

Tokat'ın Pazar ilçesine anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Mahperi Hatun Anaokulu'nda düzenlenen törene Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan ve protokol üyeleri katıldı

Pasta kesimiyle devam eden etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve aileleriyle birlikte oluşturdukları Türk bayrağı sergisi ilgi gördü.

Teke, "Başta özverili öğretmenlerimiz olmak üzere, destekleriyle yanımızda olan tüm velilerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza gönülden teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
