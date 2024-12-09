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Anaokulu Öğrencileri Farklı Kültürleri Tanıttı

Anaokulu Öğrencileri Farklı Kültürleri Tanıttı
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Karapınar Sultaniye Anaokulu öğrencileri, seçtikleri ülkelerin kültürlerini bayrakları, geleneksel kıyafetleri ve yöresel yemek bilgileriyle arkadaşlarına sundu. Sınıf öğretmeni Nevriye Balcı, etkinliğin çocukların özgüvenini artırmayı ve kültürel zenginliklerin önemini kavramalarını amaçladığını belirtti.

Karapınar Sultaniye Anaokulu öğrencileri farklı ülkelerin kültürlerini öğrenerek, arkadaşlarına sunum yaptı.

Öğrenciler, seçtikleri ülkelerin bayraklarını ve geleneksel kıyafetlerini arkadaşlarına tanıttı.

Ardından bu ülkelerin yöresel yemekleri hakkında bilgi veren çocuklar, sunumlarıyla büyük beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Nevriye Balcı, yaptıkları projey hakkkında, "Amacımız, çocuklarımızı erken yaşta farklı kültürlerle tanıştırarak, kültürel zenginliklerin önemini kavramalarını sağlamaktı. Bu süreçte öğrencilerimiz sadece bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda özgüvenlerini artıracak çalışmalar yaptı. Velilerimizin de desteğiyle oldukça verimli bir etkinlik oldu." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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