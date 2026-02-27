Anamur Kaymakamı Kemal Duru muhtarlarla iftar yaptı
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek iftar yaptı ve ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını vurguladı.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla iftarda buluştu.
Duru, Anamur Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftarda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.
Muhtarlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığı ifade eden Duru, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat