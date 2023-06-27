Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirdiğini belirtti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bozdemir, "Bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.