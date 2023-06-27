Üye Girişi
Haberler
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Güncel Haberler

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bozdemir, mesajında, bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirdiğini belirtti.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirdiğini belirtti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bozdemir, "Bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

Bilal Bozdemir Kurban Bayramı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title