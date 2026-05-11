Anamur ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anamur Engelliler Derneğince Şehit Atanur Bal Pazar Yeri'nde yapılan programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, öğrenciler ve özel gereksinimli bireylerin hazırladığı halk oyunları gösterisi sunuldu.

Şiir okunan program, çeşitli sahne performanslarıyla sona erdi.