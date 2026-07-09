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Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyonda 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir ikamete yapılan operasyonda S.U. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada 790 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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