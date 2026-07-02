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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve para ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bazı adreste bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 1850 lira, cep telefonu ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 1 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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