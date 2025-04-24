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Anamur'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Anamur'da Uçurtma Şenliği Coşkusu
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Anamur Belediyesinin düzenlediği uçurtma şenliğinde çocuklar, belediyenin dağıttığı uçurtmalarla eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte aileler de yer alarak çocuklara destek oldu.

Anamur Belediyesince uçurtma şenliği düzenlendi.

Devlet Bahçeli Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar belediyenin dağıttığı uçurtmaları uçurdu.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, etkinliğe destek olanlara teşekkür ederek, şenlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler de verdiklerini kaydetti.???????

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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