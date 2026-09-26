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Anamur'da oyun temelli öğrenme konferansı öğretmenlerle buluştu

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Anamur'da oyun temelli öğrenme konferansı öğretmenlerle buluştu
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Anamur'da, "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında Oyun Temelli Öğrenme Etkileşim Konferansı düzenlendi. Konferansta oyun temelli öğrenme uygulamaları öğretmenlerle deneyimlendi; İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan bunun pedagojik gelişime katkı sunduğunu belirtti.

Mersin'in Anamur ilçesinde "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında konferans düzenlendi.

Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında yayımlanan Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Anamur ilçesinde "Oyun Temelli Öğrenme Etkileşim Konferansı" yapıldı.

Konferansa Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planının hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Öğr. Gör. Hasan Er katıldı.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, farklı yaş ve gelişim düzeylerine yönelik oyun temelli öğrenme uygulamaları öğretmenlerle deneyimlenirken, oyunların eğitim müfredatıyla bütünleştirilmesine yönelik somut örnekler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, konferansın ilçede görev yapan öğretmenlerin pedagojik ve mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yenilikçi ve çocuk merkezli eğitim yaklaşımlarını deneyimlemelerini önemsediklerini ifade eden Doğan, oyun temelli öğretmenin eğitim ortamlarında daha etkin kullanılmasına yönelik bu tür mesleki gelişim çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. ???????

Kaynak: AA
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