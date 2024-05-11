Anamur'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve yetkililer etkinliğe katıldı.
?????? Mersin'in Anamur ilçesinde, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinlikte, trafikte seyir halindeki araçlar durdurularak sürücülere kurallar hatırlatıldı.
Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinliğe, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve yetkililer katıldı.???????