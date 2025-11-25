Anamur'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Broşür Dağıtıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında ilçe merkezinde broşürler dağıttı.
Anamur'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla broşür dağıtıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşlara, kadına yönelik şiddete karşı destek mekanizmaları, KADES uygulaması ve güvenlik birimlerinin sunduğu hizmetleri içeren broşür dağıttı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel