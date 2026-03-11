Haberler

Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı

Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı. Serginin açılışı Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve ilçe protokolü tarafından gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur içesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.

Anamur Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen sergi, Anamur Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi.

Serginin açılışı Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Kaymakam Duru, sergiyi gezerek emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Sergi, 13 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu

Emeklilerin dört gözle beklediği tarihler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi