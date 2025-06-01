Anamur'da 66 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde yapılan operasyonda, 66 bin kaçak makaron ele geçirildi. Ekipler, iş yeri sahibi M.F.Ş'yi gözaltına aldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde 66 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Anamur ilçesindeki bir iş yerine baskın yaptı.
Adresteki aramalarda 6 bin 600'ü tütün doldurulmuş 66 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Ekipler, iş yeri sahibi M.F.Ş'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel