Anamur'da 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı

Anamur'da 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın çiftçiler ile ilçe protokolü yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Durmuş Deniz, kadınların tarımsal üretimdeki büyük emeğine vurgu yaparak, etkinliği önemsediğini belirtti.

Mersin'in Anamur ilçesinde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında program düzenlendi.

Anamur Belediyesi ile Anamur Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte kadın çiftçiler ile ilçe protokolü Anamur Otogarı'ndan Çavuşpınarı Parkı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Durmuş Deniz, programda yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin her aşamasında kadınların büyük emeğinin olduğunu söyledi.

Kadınların üretken ve çalışkan olduğunu belirten Deniz, "Üretici kadınlarımıza sahip çıkan, farkındalık oluşturan ve onları sivil topluma dahil eden bu etkinliği çok değerli buluyorum." dedi.

Anamur Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Kalaycı da konsey olarak kurumlarla yaptıkları işbirliklerini önemsediklerini vurgulayarak, bu tür etkinliklerle üretici kadınların daha fazla temsil edilmesini sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
