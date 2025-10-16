Haberler

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Muhtarlar ve Din Görevlileriyle Buluştu

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, muhtarlar ve din görevlileriyle bir araya gelerek sosyal belediyeciliğin önemine değindi ve ilçedeki projeler hakkında bilgi verdi.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, muhtarlar ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Deniz, Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyeciliği de önem verdiklerini söyledi.

İlçede çeşitli projelerin yapımının sürdüğünü belirten Deniz, "Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya, en önemlisi iyi ve kötü günde de yanlarında olmaya gayret ediyoruz çünkü biz insan odaklı belediyecilik yapıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Deniz ve Kaymakam Kemal Duru, programa katılan muhtarlar ve din görevlileriyle sohbet etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
