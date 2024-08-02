Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üretimi yapan kadınlarla bir araya geldi
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üretimi yapan kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Deniz, kadınlara işlerinde kolaylık dileyerek belediyenin tarım projeleri hakkında bilgi verdi ve ilçede tarımı geliştirecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, çilek fidesi üretimi yapan kadınlarla bir araya geldi.
Deniz, ziyaret ettiği üreticilerle sohbet etti, talepleri dinledi.
Kadınlara işlerinde kolaylık dileyen Deniz, belediyenin tarım projeleri hakkında bilgi verdi.
Deniz, ilçede tarımı geliştirecek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.??????