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Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 4 çocuk yakalandı

Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 4 çocuk yakalandı
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KAYSERİ'de, anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de, anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta meydana geldi. Üzerinde anahtarı unutulan A.Y.M.'ye ait 38 FB 150 plakalı otomobil, isimleri öğrenilemeyen 4 çocuk tarafından çalındı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın geçiş güzergahını belirleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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