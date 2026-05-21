Aile evini yakan şüpheli tutuklandı
Burdur'da, geçmişte hırsızlık suçu bulunan Hasan Hüseyin Kazan, ailesinin evini ateşe verdi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akıl sağlığının kontrol edileceği belirtildi.
TUTUKLANDI
Burdur'da ailesiyle birlikte oturduğu evi yaktıktan sonra gözaltına alınan Hasan Hüseyin Kazan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hasan Hüseyin Kazan, geçmişteki 'Açıktan hırsızlık' ve 'Adli kontrol ihlali' suçları nedeniyle tutuklandı. Isparta'daki cezaevine gönderilen Hasan Hüseyin Kazan'ın önümüzdeki günlerde, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.