Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sakarya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu ve beraberindeki heyet, Anahtar Parti Ferizli İlçe Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Ferizli Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Tarım Festivali"ne katılan Ağıralioğlu, vatandaşlarla görüştü, esnafı ziyaret etti.

Partisinin çalışmalarına devam ettiğini belirten Ağıralioğlu, ziyaret ettiği bölgelerdeki fındık üreticilerinin sorun ve taleplerini dinlediğini de kaydetti.

Kaynak: AA