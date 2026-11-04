Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Havza'da partililer ve vatandaşlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Havza'da partililer ve vatandaşlarla buluştu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Vezirköprü'nün ardından Havza'yı ziyaret ederek Kevser Parkı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Havza ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Vezirköprü'nün ardından Havza'yı ziyaret etti.

Havza'da Kevser Parkı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA
İspanya'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa

İspanya'da 69 kişinin can verdiği facianın ardından bir istifa daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

ABD seçiminin gerçek kazananları onlar: Ortak bir özellikleri var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Denizli'de direk ile çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Çöp kamyonu sürücüsü, iş arkadaşının katili oldu
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı: Hodri meydan

Yayman'dan Özgür Özel'e: Kendine güveniyorsa aday olsun
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden şu olana bakın
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fonlarda ödemeler sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı