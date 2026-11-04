Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Havza'da partililer ve vatandaşlarla buluştu

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Havza ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Vezirköprü'nün ardından Havza'yı ziyaret etti.

Havza'da Kevser Parkı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA