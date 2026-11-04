Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Havza'da partililer ve vatandaşlarla buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Havza'da partililer ve vatandaşlarla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Vezirköprü'nün ardından Havza'yı ziyaret ederek Kevser Parkı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Havza ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Ağıralioğlu, Vezirköprü'nün ardından Havza'yı ziyaret etti.
Havza'da Kevser Parkı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA