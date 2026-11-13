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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, ADİYAD Başkanı Seyda Yıldız'ı kabul etti

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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, ADİYAD Başkanı Seyda Yıldız'ı kabul etti
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği (ADİYAD) Başkanı Seyda Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Varol Tosun da eşlik etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği (ADİYAD) Başkanı Seyda Yıldız ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Tip 1 Diyabet Derneği (ADİYAD) Başkanı Sayın Seyda Yıldız ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcımız ve Sağlık Politikaları Başkanımız Sayın Dr. Varol Tosun da eşlik etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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