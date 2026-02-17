Haberler

Anahtar Parti Sözcüsü Geçen: Partimize Yönelik Sistematik Bir İftira ve Dezenformasyon Faaliyeti Yürütülüyor

Güncelleme:
Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, partilerine yönelik sistematik iftira ve dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade ederek, bu durumun partinin genel başkanının kamuoyundaki teveccühünden kaynaklandığını belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Geçen, yaptığı yazılı açıklamada, belli siyasi odaklar tarafından partilerine yönelik sistematik iftira ve dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğünü öne sürdü.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Geçen, yaptığı yazılı açıklamada, belli siyasi odaklar tarafından partilerine yönelik sistematik iftira ve dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğünü öne sürdü. Fuat Geçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Belli siyasi odaklarca partimize yönelik sistematik bir iftira ve dezenformasyon faaliyetinin yürütüldüğüne şahit olmaktayız. Bu iftiraların, Sayın Genel Başkanımızın kamuoyunda görmüş olduğu büyük teveccühten ve partimizin almış olduğu mesafeden duyulan rahatsızlığın bir sonucu olduğunun elbette farkındayız. Eski alışkanlıklarla yürütülen bu siyasi yaklaşımlarla asla meşgul olmayacağız."

Bilinmesini isteriz ki partimizin yegane kurucusu Aziz Türk milletidir. Anahtar Parti'yi öncelikle kalbinde kuran milletimiz, bize 'tabelayı asın' talimatını vermiştir. Bu sorumluluk bilinci ile önceliğimiz, milletimizin sorunlarının doğru tespiti ile bu sorunların çözümü konusuna odaklanmak ve nihayetinde milletimizin teveccühü ile emaneti iktidardan devralmaktır.

Anahtar Parti; daha önce denenmiş, seçmende karşılığı olmayan, seçmenin iradesini sakatlayan senaryolara mesafeli tutumunu ısrarla sürdürecektir. Partimizin değişmeyen gündeminin 'milletimizin derdiyle dertlenmek' olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Kaynak: ANKA
