Haberler

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Mazlum Demir'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Anadolu yakasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve liderliğini yurt dışında olan Mazlum Demir'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Anadolu yakasında faaliyet gösteren liderliğini yurt dışında firari bulunan Mazlum Demir'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yağma amaçlı iş yeri kurşunlama', 'silahlı tehdit', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'rüşvet' ve 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçlarından 7 eyleme karıştığı tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Operasyonda tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title