Anadolu Üniversitesi'nden Uluslararası Öğrencilere Türk Dili ve Kültürü Programı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde uluslararası öğrencilere yönelik oluşturulan 2 yıllık Türk Dili ve Kültürü Programı ile Türkçenin dünyadaki bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025-2026 akademik yılında öğrenci kabulüne başlayacak program, zengin ders materyalleri, görsel ve işitsel içeriklerle donatıldı.

Alanında uzman akademisyenlerin eğitim vereceği programda öğrenciler, hem akademik düzeyde Türkçe eğitimi alacak hem de Türk kültürüne dair bakış açısı edinecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türkçeyi Açıköğretim Sistemi ile dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Programın, farklı ülkelerde üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu ya da çifte vatandaşlığa sahip kişiler için oluşturulduğunu bildiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Dizilerden ya da filmlerden Türkçeye aşina olan uluslararası bireylere akademik düzeyde Türkçe eğitimi sunmak ve Türk dili ile kültürünü dünyaya yaymak gibi bir misyonumuz var. Bu sayede dünyanın 7 kıtasında, 100'den fazla ülkede ve 60'tan fazla sınav merkeziyle küresel ölçekte bir Türkçe seferberliği başlatıyoruz."

Adıgüzel, programda Türkçe dil yeterliliği olmayan öğrenciler için Türkçe hazırlık sınıfı da sunulduğunu bildirdi.

Hazırlık sürecini tamamlayan öğrencilerin isterlerse Açıköğretim Fakültesindeki 50'ye yakın Türkçe programa doğrudan geçiş yapabileceğini belirten Adıgüzel, "Türk Dili ve Kültürü Programı yalnızca bir dil eğitimi değil, öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini akademik düzeyde belgeleyerek eğitim yolculuklarını zenginleştirmelerini sağlayan bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.