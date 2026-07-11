Haberler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde seçmeli ders uygulaması başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2026-2027 akademik yılından itibaren öğrencilere seçmeli ders imkanı sunacak. Kredilerin yüzde 25'i seçmeli derslerden oluşacak, öğrenciler ilgi alanlarına göre eğitimlerini kişiselleştirebilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 akademik yılından itibaren seçmeli ders uygulaması hayata geçirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin yeni uygulamasıyla öğrenciler, ilgi alanları, kariyer hedefleri ve bireysel öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planlarını daha esnek şekilde oluşturabilecek.

Uygulama kapsamında programlardaki ders kredilerinin en fazla yüzde 75'i zorunlu derslerden oluşacak. Kalan yüzde 25'lik bölüm ise öğrencilerin tercih edeceği seçmeli derslerle tamamlanabilecek.

Böylece öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme ve eğitim süreçlerini kişiselleştirme imkanı bulacak.

Öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde kendi programlarına özel olarak sunulan seçmeli dersler arasından tercih yapabilecek.

Yaz okulunda ise yalnızca kendi programlarıyla sınırlı kalmadan ortak ders havuzundan ders seçebilecek öğrenciler, farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Seçmeli ders uygulamasıyla Anadolu Üniversitesinin Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile uyumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

En acı tablo! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Bir anda yarım milyon liranın sahibi olabilirdi! Tercihi farklı oldu

Önünde servet vardı, o başka bir yol seçti
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar