Anadolu Üniversitesinde çocuklar gastronomiyle tanıştı

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 4 yaş grubu çocuklar için 'Minik Eller Gastronomi Keşfinde' etkinliği gerçekleştirdi. Çocuklar interaktif sunumlar ve mutfak gezisi ile gastronomi dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen "Minik Eller Gastronomi Keşfinde" etkinliği, fakülte mutfağında gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinden gelen 4 yaş grubu çocuklar, gastronomi alanını yakından tanıma fırsatı buldu.

Programda bölüm öğrencileri tarafından çocuklara yönelik interaktif sunum yapıldı. Sunumda gastronominin tanımı, şeflerin mutfaktaki görevleri, şef kıyafetleri, hijyenin önemi ve temel mutfak kültürü yaş grubuna uygun şekilde anlatıldı.

Çocuklar fakülte mutfağını gezerek mutfak araçlarını, şef kıyafetlerini, yiyecek ve içecekleri denedi.

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Merve Özgür Göde, yaptığı açıklamada, çocukların gastronomiyle erken yaşta tanışmasını amaçladıklarını belirterek, etkinliğin yiyecek ve içecek kültürüne yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Gastronomi Bölüm Başkan Yardımcısı Sema Ekincek ise çocukların şefin görevlerini, kıyafetlerini ve mutfağın temel unsurlarını eğlenceli deneyimle keşfettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
