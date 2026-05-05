Anadolu Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü imzalandı

Anadolu Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Senato Odası'nda gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın protokole imza attı.

Protokol kapsamında, lisansüstü programlara yönlendirme, lisansüstü öğrencilerin yer alacağı bilimsel araştırma ve projelerin desteklenmesi ve kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda eğitim alanında görev yapan insan kaynağının akademik olarak güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir gelişim ortamı oluşturulması planlanıyor.

İşbirliğiyle Anadolu Üniversitesinin akademik birikimi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulama sahasındaki insan gücünün bir araya getirilmesiyle, eğitim alanında nitelikli projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel ölçekte örnek oluşturacak çalışmaların geliştirilmesi bekleniyor.

Törene ayrıca Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nafiz Öncü Can da katıldı.