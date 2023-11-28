Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının aylar sonra bir kez daha fotokapanlara takıldığını bildirdi.

Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi

Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının aylar sonra bir kez daha fotokapanlara takıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştiren fotokapanlara yansıyan Anadolu parsının görüntülerine yer verdiği paylaşımda, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu Parsı'nın izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" dedi.