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Anadolu Otoyolu'nda Onarım: İstanbul İstikameti Kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda Onarım: İstanbul İstikameti Kapatıldı
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Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında başlatılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmaların 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'de tamamlanması planlanıyor ve ardından İstanbul istikameti yeniden trafiğe açılacak. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

ANADOLU Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması başlatıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığı, ulaşımın Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Trafik akışının 2 şerit Ankara, 2 şerit İstanbul istikametine olacak şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Bölgede devam eden üstyapı onarım çalışmalarının 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'de tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılacağı belirtildi. Sürücülerin bölgede trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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