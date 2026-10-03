Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tır dorsesi yangında kullanılamaz hale geldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark edip aracını emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde çıkan yangında tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Otoyol üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.
Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA