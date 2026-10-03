Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tır dorsesi yangında kullanılamaz hale geldi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tır dorsesi yangında kullanılamaz hale geldi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark edip aracını emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde çıkan yangında tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Otoyol üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

Aralarında MHK Başkanı da var! Savcılık 7 şüpheli için kararını verdi
Hatay'da filmleri aratmayan soygun girişimi! Terzinin duvarını delen hırsızlar kuyumcunun kasasını kesemedi

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Asansörde skandal! Kurye idrarını yaparken kameraya yakalandı

Sipariş getiren kuryenin asansörde yaptıkları mide bulandırdı
Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

"İstifa" çağrılarına verdiği yanıt ortalığı karıştıracak
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Velayeti kaybedince dehşet saçtı: Önce kızını öldürdü sonra kendisini