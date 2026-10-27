Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sis görüşü yaklaşık 30 metreye düşürdü

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BOLU/ Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Otoyolun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli ile Düzce bölümündeki Viyadükler mevkilerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer yaklaşık 30 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler kontrollü ilerledi.

Bölgede görev yapan Karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA