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Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte 3 araç daha hasar aldı; İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadıktan sonra normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazaları İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden A.A. idaresindeki 34 HBD 343 plakalı cip ile İ.A. yönetimindeki 34 NKS 170 plakalı panelvan Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte duramayan 3 aracın karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazalar nedeniyle İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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